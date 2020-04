Arriva "Diavoli", Borghi e Dempsey nel mondo dell'alta finanza

Roma, 17 apr.(askanews) - Arriva (dal 17 aprile su Sky) "Diavoli", il thriller finanziario internazionale targato Sky Original che dopo la première in Italia debutterà nei prossimi mesi anche negli altri Paesi del gruppo Sky e in Francia. Con un cast d eccezione guidato da Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey, la serie - in dieci episodi girati tra Roma e Londra interamente in inglese - è una storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell Olimpo della finanza mondiale.

Tratta dal best seller "I diavoli" di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), la serie è prodotta da Sky e Lux Vide e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios. La storia ruota attorno al profondo legame tra i due protagonisti: da un lato l italiano Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi), perfetto esempio di self-mademan che dopo una rapidissima carriera cominciata dal basso è diventato lo spregiudicato e geniale Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, laNew York - London Investment Bank (NYL); dall altro Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey), americano, fra gli uomini più potenti della finanza mondiale, ceo della banca e mentore di Massimo. Il sodalizio tra i due inizierà a sgretolarsi quando, a causa dei segreti di Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra intercontinentale nascosta dietro ad eventi apparentemente slegati come lo scandalo Strauss-Kahn, la guerra in Libia e la crisi europea. Una guerra silenziosa, combattuta sotto ai nostri occhi attraverso l arma più potente di tutte: la finanza. E la posta in gioco è la vita di milioni di persone. Massimo dovrà scegliere: continuare a fidarsi del suo mentore o provare a fermarlo?

Accanto a Borghi e a Dempsey, Kasia Smutniak interpreterà Nina, l aristocratica, sofisticata e determinata moglie di Dominic Morgan, al quale è unita da sentimenti, interessi e da un dolore che non passa. Oltre ai tre protagonisti, nel cast anche Laia Costa, Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler e Harry Michell, Sallie Harmsen, Lars Mikkelsen e Lorna Brown. Alla regia Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon) e Jan Maria Michelini (I Medici, DOC- Nelle tue mani), dietro la macchina da presa rispettivamente dei primi cinque e degli ultimi cinque episodi della serie.