Coronavirus, von der Leyen presenta la roadmap per la ripartenza

Milano, 15 apr. (askanews) - Un importante calo della diffusione del coronavirus; una sufficiente capacità del sistema sanitario; e un'adeguata capacità di sorveglianza e monitoraggio. Sono le tre "precondizioni" indicate dalla Commissione europea per l'allentamento delle misure di contenimento. A Bruxelles è stata presentata una roadmap per uscire dall'emergenza coronavirus.

La presidente della Commissione Europea ha illustrato le linee guida per allentare le restrizioni introdotte a seguito del Covid-19. "Non esiste un approccio unico per tutti i Paesi. Ma si tratta di un approccio su misura per ciascun stato membro. I capi di Stato e di governo ci hanno consegnato una road map per assicurare un'uscita coordinata dalle misure di contenimento"

"Voglio assicurare che non si tratta di un segnale per dire che le misure di contenimento possono essere revocate fin da ora, ma si vuole fornire una cornice per le decisioni degli Stati membri", ha precisato von der Leyen

La presidente della Commissione Europea raccomanda "un approccio graduale e ogni azione dovrebbe essere continuamente monitorata".

Bruxelles ha poi lanciato una conferenza online dei donatori per la ricerca sul coronavirus il prossimo 4 maggio. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato di aver deciso di ospitare la conferenza "per contribuire ad affrontare nell'immediato i problemi di finanziamento con l'obiettivo di giungere a soluzioni eque e innovative" in campo di diagnostica e vaccini.

"Sul piano sanitario, la priorità è di migliorare la nostra preparazione sulle pandemie. Si tratta di sapere come accelerare sulla diagnostica, sui trattamenti e sui vaccini. Se abbiamo un vaccino, quando abbiamo un vaccino, come svilupparlo e renderlo disponibile in tutto il mondo. Questo è il nostro colpo vicente collettivo per battere il virus. Per sostenere questa iniziativa globale sono necessari dei fondi. Per questo ho deciso di ospitare questa conferenza", ha concluso von der Leyen.