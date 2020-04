Coronavirus, in India lockdown prorogato per 1,3 miliardi persone

Roma, 14 apr. (askanews) - L'India ha prorogato il lockdown fino al 3 maggio. Si tratta della misura restrittiva per il Paese più popoloso al mondo, con 1,3 miliardi di persone. Ad annunciarlo è stato il primo ministro indiano Narendra Modi, dopo una serie di consultazioni con le autorità dei singoli stati dell'India.

In un discorso alla nazione, il primo ministro ha detto che fino al 20 aprile saranno adottate misure molto rigide per evitare il contagio in alcuni Stati dell'India in cui il virus non ha ancora trovato terreno fertile.