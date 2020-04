L'Azerbaigian vicino a Italia: tricolore su Heydar Aliyev Center

Il virus blocca le PMA: fino a 1500 neonati al mese in meno

Roma, 9 apr. (askanews) - Da oltre un mese per l'emergenza coronavirus sono stati rimandati interventi e visite rinviabili negli ospedali per ridurre gli accessi e contenere il contagio. Così come sono stati sospesi i trattamenti di PMA (salvo completare i trattamenti già avviati o quelli non rinviabili su pazienti oncologici). Ma è importante ripartire il prima possibile. La Federazione della ...