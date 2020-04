Borrelli chiarisce: ecco la differenza tra contagi in più e nuovi

Roma, 8 apr. (askanews) - Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nel consueto aggiornamento sui dati del coronavirus in Italia, ha fatto chiarezza sulle cifre e sulla differenza tra i nuovi casi positivi e i contagiati attualmente positivi.

"Come avrete notato da ieri oltre all aggiornamento dei dati sull incremento dei positivi ho aggiunto l incremento dei nuovi contagi rispetto al giorno precedente, è un numero da sempre disponibile nella tabella quotidiana sui nostri siti e su quelli istituzionali ma in questa fase, con l alleggerimento dell emergenza nelle strutture ospedaliere può essere importante per non perdere di vista l entità dell emergenza: oggi il numero dei nuovi contagi è pari a 3836 rispetto a ieri e il totale è 139.422 comprensivi dei positivi, dei deceduti e dei guariti. Questo ci impone di dire che la guardia deve restare alta".