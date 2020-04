Coronavirus, Lamorgese: strategia legalità in chiave preventiva

Roma, 8 apr. (askanews) - Prevenzione, è questa la parola chiave dell'azione del ministro dell'interno Luciana Lamorgese sulle misure per il contrasto ai fenomeni criminali e mafiosi in relazione alla situazione economico sociale connessa all'emergenza coronavirus. La titolare del Viminale ha ricordato di avere richiamato l'attenzione sulle dinamiche societarie della filiera agroalimentare, delle infrastrutture sanitarie, della gestione degli approvvigionamenti, specie di materiale medico, del comparto turistico alberghiero e della ristorazione nonché dei settori della distribuzione al dettaglio e della piccola e media impresa".

"Sto emanando una nuova apposita direttiva ai prefetti perché venga assicurata la massima attenzione all'attività di monitoraggio e flusso informativo in relazione proprio a situazioni sintomatiche di indici di rischio perché il ministero dell'Interno intende mettere in campo una strategia di legalità in chiave preventiva". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese rispondendo al Question Time alla Camera ad un'interrogazione. "La legalità e la sicurezza costituiscono la premessa per una convivenza civile e della garanzia dei diritti civili capisaldi dell'azione dell'amministrazione civile dell'Interno", ha concluso Lamorgese.