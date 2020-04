Coronavirus, Lamorgese: controllate 5,6 milioni di persone

Roma, 8 apr. (askanews) - "Sono ad oggi 5,6 milioni le persone controllate, su tutto il territorio nazionale, dalle forze di polizia da quando sono entrate in vigore le misure di contenimento per fare fronte alla diffusione del contagio dal coronavirus. Sono oltre 200 mila le violazioni conteste e 10 mila le sanzioni amministrative emesse. Sono inoltre quarantasei le persone denunciate per falsa attestazione ventinove per violazione della quarantena. Sono alcuni dati diffusi dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso del question time alla Camera. Solo a Roma e provincia dal 10 marzo - ha aggiunto il titolare del Viminale - sono state controllate circa 520 mila persone, il 10% del totale nazionale e comminate 10mila sanzioni.