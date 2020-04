Truffa sul gel igienizzante a Palermo, sequestrati 19mila flaconi

Palermo, 7 apr. (askanews) - Truffa di gel igienizzante in Sicilia. Dopo che i finanzieri del Gruppo di Termini Imerese hanno sequestrato in un minimarket nel comune di Trabia, area metropolitana di Palermo, 15 flaconi di prodotto igienizzante per mani con etichette non chiare, la Gdf ha individuato un'impresa di commercio all'ingrosso di prodotti per la persona e per la casa, con sede nella vicina Ficarazzi, dove ha sequestrato 19.000 flaconi di gel igienizzante (da circa 100 ml) venduti senza alcuna etichetta.

A Bronte, invece, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 7.115 litri di prodotto detergente illegalmente venduto come sanificante.