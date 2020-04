Coronavirus, Villani: non c'è motivo per uscire con bimbi

Roma, 1 apr. (askanews) - "Non c'è' nessun motivo che un bambino di pochi mesi venga portato fuori in carrozzella". Così Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria e componente del Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della Protezione civile. Sui dubbi e le polemiche scaturite dalla circolare emanata ieri dal ministero dell'Interno Villani ha tenuto a sottolineare, nel corso della conferenza stampa con il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che "non c'è' nessun cambiamento rispetto alle misure di contenimento della pandemia già adottate è assolutamente nulla cambia". Il comitato tecnico scientifico - ha aggiunto Villani - non ha liberato nessuna nuova indicazione. "Occorre stare a casa e rispettare la normativa vigente".

"Credo che la circolare del ministero vada letta per come è stata scritta e lì è chiaramente indicato che si fa riferimento a tutte quelle che sono le limitazioni vigenti - ha spiegato Villani - Quindi non c è nessun cambiamento di quelle che sono le strategie e le politiche finora in atto che sono quelle proprio che ci hanno dato e i risultati e che avete ascoltato anche questa sera e sono di contenimento. Siamo ancora in questa fase e stiamo affrontando una situazione straordinaria particolare e complessa per cui assolutamente nulla cambia rispetto a quello che è stato detto"