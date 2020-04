Coronavirus, Speranza: misure di restrizione fino al 13 aprile

Roma, 1 apr. (askanews) - Confermate fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali già in vigore per l'emergenza coronavirus. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una informativa al Senato.

Speranza ha spiegato che i numeri e le analisi statistiche degli esperti confermano che si sta andando nella giusta direzione, ma sarebbe un grande errore in questo momento abbassare la guardia e pensare di aver vinto la battaglia che, ha sottolineato, sarà lunga fino a quando non ci sarà un vaccino. Per questo sarà indispensabile graduare la riduzione delle attuali limitazioni, con misure di prevenzione adeguate per evitare che riesplodano nuovi focolai di infezione.

"La fase di convivenza con il virus andrà gestita con il Comitato tecnico-scientifico con grande prudenza, continuando a monitorare molto seriamente il fenomeno e conservando tutte le buone pratiche individuali che abbiamo imparato a rispettare in queste settimane con i nostri comportamenti responsabili".

"Sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse finirebbe per vanificare il lavoro fatto in queste difficilissime settimane: è questa l'unica strada per riaccendere i motori della nostra economia, recuperare pienamente la dimensione sociale e affettiva della nostra vita, per riconquistare le nostre irrinunciabili libertà". "Da queste valutazioni - ha concluso il ministro - scaturisce la decisione del governo di confermare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali precedentemente adottate".