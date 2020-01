Giuseppe Conte: Salvini il grande sconfitto di questo voto

Roma, 27 gen. (askanews) - "Avevo detto che questi sono appuntamenti regionali anche se è legittimo dar loro dei significati politici. C'è stato chi però ha inteso fare di questo appuntamento elettorale, io ritengo impropriamente, un referendum contro o pro il governo nazionale; mi riferisco a Matteo Salvini, che proprio per questo atteggiamento improprio esce come il grande sconfitto di questa competizione. In realtà i cittadini hanno inteso questo come un referendum su di lui, per questo ne esce sconfitto." Così il premier Giuseppe Conte commenta il risultato del voto del 26 gennaio, parlando ai giornalisti fuori da Palazzo Chigi.

"Permettetemi di complimentarmi con Stefano Bonaccini per l'Emilia Romagna e di fare gli auguri di buon lavoro anche alla Santelli per la Calabria. Queste comunità hanno bisogno di risposte e quindi formulo i migliori auspici perché le risposte arrivino efficaci e arrivino subito".