"Dance of the Clairvoyants", il nuovo singolo dei Pearl Jam

Milano, 23 gen. (askanews) - L'attesa è finita. Dopo sei anni i Pearl Jam tornano con un nuovo album di inediti, in uscita il 27 marzo. Nel frattempo è stato diffuso il video di "Dance of the Clairvoyants", il primo singolo, l'assaggio di un album in cui la band di Seattle sembra aver deciso di rischiare con sonorità nuove.