SisalPay-Banca 5: debutto in tv con spot per nuova carta SisalPay

Milano, 21 gen. (askanews) - Debutto in TV per la nuova Società SisalPay - Banca 5. La NewCo nata dall'accordo fra Intesa Sanpaolo e Sisal, con 20 milioni di clienti, ha infatti dato il via alla campagna per il lancio della nuova carta SisalPay che ha come obiettivo valorizzare l'uso della carta come strumento con cui effettuare tutti i pagamenti in sicurezza.

Un primo importante passo per creare un legame emotivo con i propri clienti, e nuovi consumatori, serviti attraverso una rete di oltre 50mila punti vendita - quasi più del doppio degli attuali sportelli bancari - e piattaforme digitali.

Lo spot televisivo on air, firmato Gitto Battaglia 22, valorizza il posizionamento distintivo del prodotto, ponendolo come lo strumento ideale con cui effettuare tutti i pagamenti in sicurezza e tranquillità, in un concept creativo "A occhi chiusi", che fa leva sul benefit chiave della nuova carta SisalPay, nata da un brand che da oltre 10 anni semplifica la vita degli italiani, migliorando e rendendo più sicuri i pagamenti di tutti i giorni. Ecco in anteprima lo spot.