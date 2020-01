Sanremo, Enrico Nigiotti: ho scritto "Baciami adesso" di pancia

Milano, 20 gen. (askanews) - Ci riprova a Sanremo, dopo un anno intenso e ricco di soddisfazioni, Enrico Nigiotti, torna al Festival con "Baciami adesso" dopo il successo del "Cenerentola tour".

"Ho deciso di fare il bis perchè c'era la canzone altrimenti non lo avrei fatto perchè Sanremo è un palco importantissimo ma se ci vai con la canzone sbagliata non porta a niente, anzi in questo caso essendo il secondo anno mi avrebbe danneggiato. Io credo molto in questa canzone che è scritta di pancia. Io credo e sono innamorato delle canzoni d'amore, perchè l'amore è un sentimento che chiunque ha vissuto almeno una volta nella vita e arriva a chiunque".

Con "Baciami adesso" ha voluto raccontare una storia assoluta.

"Io credo che le parole servano e sono importanti, ma credo che la maggior parte delle storie d'amore anche le più belle sono finite per colpa delle troppe parole. Credo che in amore si combatta con altre armi e molto spesso sarebbe meglio zittire il rumore di un litigio col silenzio di un bacio e Baciami adesso parla di questo".

Enrico Nigiotti ama mettersi a nudo nelle sue canzoni e raccontare la sua vita e lo fa anche nel suo prossimo album "Nigio", in uscita il 14 febbraio.

"Nigio è il mio soprannome e questo fa capire che è molto intimo e colloquiale. Baciami adesso sarà l'unica canzone d'amore dell'album, il resto parla di vita camminata, di quello che ci circonda, detto alla mia maniera: semplice, vera e diretta. Ci sarà molta chitarra e batteria, suonato bene, insomma un album che ascolteranno con piacere anche i musicisti"

A partire dal 2 maggio il cantautore sarà in tour nei principali teatri italiani.