Vincenzo Salemme conquista il pubblico "Con tutto il cuore"

Milano, 8 gen. (askanews) - Vincenzo Salemme torna con la sua divertentissima commedia "Con tutto il cuore" a Milano dopo il grandisso successo riscosso dalla sua tournèè.

L'instancabile e poliedrico Vincenzo Salemme e la sua affiatata e bizzarra compagnia arrivano dal 14 al 23 gennaio al Teatro Nazionale CheBanca! con l'esilarante commedia dal titolo "Con tutto il cuore".

Al centro della vicenda c'è il mite insegnante di lettere antiche Ottavio Camaldoli, che subisce un trapianto di cuore, senza sapere che il cuore proviene da un feroce delinquente, morto ucciso, il quale ha espresso, come ultima volontà, quella di essere vendicato da colui che riceverà in dono il suo cuore. Il povero Ottavio però non ha nessuna intenzione di trasformarsi in assassino. Lui già troppo remissivo, lui dal temperamento quasi vile, sarà costretto a diventare un duro, un cinico dal cuore di pietra.

Forse tutto questo per dimostrare che in ognuno di noi ci sono tutte le sfumature dell'animo umano. E che è sempre l'occasione che ci costringe a fare delle scelte, rivelando la nostra natura più profonda.