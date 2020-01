Tensione Iran-Usa dopo morte Soleimani, l'escalation in tappe

Iran, migliaia di persone in piazza a Teheran contro gli Usa

Teheran, 3 gen. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza a Teheran, in Iran, per manifestare contro gli Stati Uniti, dopo il raid in cui è stato ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. "Morte all'America" e "Morte a Israele" urlano i manifestanti, mostrando foto del capo del corpo scelto delle Guardie della rivoluzione ucciso. Rispondere colpo su colpo, chiede la gente. ...