Wind Tre Business, Direct: store online con assistenti dedicati

Roma, 30 dic. (askanews) - Uno store digitale dedicato alle aziende, ai professionisti e alle partite Iva, per l acquisto online di prodotti e servizi Business, anche attraverso il supporto di consulenti dedicati, a disposizione dei clienti in tutte le fasi dell acquisto. E' Direct, il servizio lanciato da Wind Tre Business, brand dell azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e accessibile dal sito Wind Tre Business, all indirizzo direct.windtrebusiness.it o tramite il numero verde 800.999.099.

Direct permette ai clienti di vivere una relazione innovativa a contatto diretto con il brand. Tramite Direct, infatti, è possibile selezionare in autonomia le soluzioni migliori per la propria attività, oltre a perfezionare e firmare il contratto direttamente online, con pochi e semplici passaggi. Direct consente anche di essere assistiti, tramite la chiamata a un numero verde, da un pool di consulenti a disposizione dei clienti per ogni esigenza, dall acquisto alle attività di post-vendita e di assistenza.

Il nuovo canale online Direct rappresenta dunque una grande innovazione nel mercato Business delle Telecomunicazioni, coniugando soluzioni digitali con la consulenza diretta e garantendo una customer experience di alto livello, in linea con quanto già sperimentato con soddisfazione dai clienti in altre categorie di servizi. Come conferma Giancarlo Sarti, Direttore B2B Marketing di Wind Tre:

"Per fare un esempio, il canale direct nelle assicurazioni è nato nel 1996 e, dunque, ha raggiunto la piena maturità. Questi canali si rivolgono a clienti sicuramente smart che sono quindi abbastanza confidenti con l'acquisto digitale, ma che preferiscono avere anche la consulenza telefonica. Ed è per questo che il canale Direct in Wind Tre Business ha colto il massimo del suo significato strategico".

Con Direct è anche possibile attivare l esclusiva offerta mobile Infinito , che include Giga e minuti illimitati per garantire un 'Business senza limiti' grazie alla Super Rete di Wind Tre, infrastruttura di ultima generazione con circa 20mila siti di trasmissione in tecnologia 5G-ready che consentono una maggiore qualità e velocità di trasmissione. E si guarda già al futuro, ancora Giancarlo Sarti:

"Su Direct, oggi offriamo servizi di telefonia mobile, quindi voce e dati, e prodotti come smartphone e tablet. Più avanti ci saranno servizi di telefonia fissa e servizi ICT a valore aggiunto per arricchire sempre più il portafoglio di prodotti per i nostri clienti".