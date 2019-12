Per la prima volta in Italia la magia di Frozen sul ghiaccio

Roma, 27 dic. (askanews) - Dopo il grande successo ottenuto in tutto il mondo arriva in Italia "Disney On Ice: Frozen, Il regno di ghiaccio", lo show sul ghiaccio tratto da uno dei film di animazione Disney più amati e premiati di tutti i tempi. Sarà a Roma dal 16 al 19 gennaio (Palazzo dello Sport) e a Milano dal 23 al 26 gennaio (Mediolanum Forum di Assago). Sedici repliche per rivivere tutta la magia di una delle storie più emozionanti del regno Disney.

Il film, vincitore di due premi Oscar e di un Golden Globe, sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione (Applauso in collaborazione con The Base), che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra Anna ed Elsa. Anna è una ragazza dal cuore grande che intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, decisa a rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. Il rude Kristoff, con la sua fida renna Sven, il simpatico pupazzo di neve Olaf e i magici troll, aiuteranno Anna lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure. Il pubblico sarà coinvolto al ritmo di brani musicali come "All'alba sorgerò", "Facciamo Un Pupazzo Insieme" e "Un Problemino Da Sistemare".

Nello spettacolo, Topolino e Minnie accompagnano gli spettatori nel magico mondo di Arendelle, con ospiti speciali come le amate principesse Disney e i personaggi di "Toy Story" e "Alla Ricerca di Nemo", oltre ai personaggi de "Il Re Leone", tutti riuniti per dimostrare che l'amore vero è l'emozione più forte e potente di tutte. Il regista Patty Vincent ha affermato: "Il nostro obiettivo è mostrare questi personaggi pieni di emozioni e in grado quindi di emozionare il pubblico e di farlo cantare e ballare per tutta la durata dello show".