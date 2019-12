Brexit, regina Elisabetta: uscita Uk dall'Ue priorità del governo

Londra, 19 dic. (askanews) - "La priorità del mio governo è realizzare l'uscita del Regno unito dall'Unione europea il 31 gennaio". Così la Regina Elisabetta d'Inghilterra nel corso del suo intervento alla Camera dei Lords, a Londra.

"I miei ministri - ha ribadito - presenteranno un progetto di legge per per assicurare la Brexit entro la data prevista e per garantire le migliori opportunità possibili per il popolo del Regno Unito".

Un proponimento che fa eco con le promesse del premier Boris Johnson, che nel presentare l'agenda del suo governo, appena rieletto, ha indicato proprio la realizzazione della Brexit e la riforma del servizio sanitario tra le priorità.

Il testo, che dovrà mettere fine a 47 anni di "matrimonio" complicato tra Gran Bretagna e Unione europea, dovrebbe essere adottato dopo le feste di Natale, senza troppi inghippi ora che i conservatori dispongono di 365 seggi sui 650 della Camera dei Comuni.