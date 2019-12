Economia circolare: Ecodom e CDCA premiano l'Italia sostenibile

Roma, 12 dic. (askanews) - Cinque racconti selezionati su 81, cinque storie belle dell'Italia dell'economia circolare: sono i premiati della seconda edizione del Concorso "Storie di economia circolare" indetto da Ecodom, il principale consorzio italiano di gestione dei RAEE, e dal primo centro di Documentazione sui conflitti ambientali in Italia. 5 racconti scelti da 12.000 utenti e da una giuria di esperti. Il concorso ha premiato un video di Giuseppe Chiantera e Sara Muscogiuri su Bag Studio, che dimostra come sia possibile costruire case ed edifici a basso impatto con materiali naturali; un servizio radiofonico di Benedicta Pretorino su Avanzi, che racconta di una rete di persone in lotta contro lo spreco alimentare;

Gli scatti di Alessandro Romagnoli che nel suo reportage Day racconta la storia di Sait, arrivato dal Kurdistan turco a Roma dove costruisce splendidi giocattoli per bambini partendo da pallet, vecchi armadi e battiscopa da eliminare; le parole di Federico Baccini e Elisa Cornegliani su Junker, l'innovativa app che grazie a un database di oltre un milione di prodotti, indica agli utenti come e dove buttare gli imballaggi dei loro prodotti; e infine il fumetto "Solo Una" con cui Salvatore Giommarresi spiega che cos'è il Modello Italiano di Allevamento di Insetti Commestibili (MAIC). Il premio risponde al desiderio di testimoniare le esperienze di economia circolari già presenti in Italia, come ha indicato il presidente di Ecodom Maurizio Bernardi, per alimentare la consapevolezza che esiste la possibilità di fare impresa in modo diverso.