Brexit, Conte: auguri a Boris Johnson. E rassicura italiani in Gb

Roma, 13 dic. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al suo arrivo al palazzo del Consiglio europeo a Bruxelles per la seconda giornata del vertice Ue, ha fatto le sue congratulazioni al premier britannico Boris Johnson per la vittoria elettorale e ha rassicurato i cittadini e le imprese italiane nel Regno Unito.

"Ho fatto già le congratulazioni all'amico Boris Johnson, abbiamo un ottimo rapporto personale, ci siamo già sentiti e incontrati più volte, e siamo rimasti che ci scambieremo presto delle visite, lui verrà a Roma e io andrò a Londra", ha detto il premier.

Conte, inoltre, si è detto sicuro "che potremo incrementare le relazioni commerciali e culturali fra i due paesi. La sua vittoria così chiara e netta - ha continuato - ci consente anche di prevedere un'uscita ordinata entro il 31 gennaio, come preventivato. Poi, ovviamente ci aspetta un negoziato per il commercio fino al 31 dicembre dell'anno prossimo, e sarà un negoziato difficile, perché i tempi sono stretti. Ma confidiamo già che i lavori preparatori", già a buon punto, "lo avvieranno a conclusione facilmente".

Poi, rispondendo a una domanda sui molti italiani che vivono e lavorano nel Regno Unito, Conte ha affermato: "Vanno rassicurati, perché abbiamo già lavorato con loro costantemente in tutti gli scorsi mesi: ci eravamo già preparati per la prospettiva si un 'no deal' per tutelarci a pieno, durante il negoziato". "Adesso - ha sottolineato il premier - si prospetta una Brexit ordinata: noi abbiamo lavorato con Michel Barnier, che è il nostro negoziatore per conto dell'Ue, una persona molto attenta e molto capace. Sono contento che continui a essere lui il negoziatore, questo fattore di continuità è molto importante per portare a casa degli ottimi risultati", perché Barnier, ha concluso Conte, "ha recepito tutte le istanze italiane di tutela delle nostre imprese e delle nostre comunità" nel Regno Unito.