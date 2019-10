La protagonista di Imma Tataranni: il mee too è un problema reale

Roma, 7 ott. (askanews) - Vanessa Scalera, protagonista della fiction di Imma Tataranni, ospite di Francesca Fialdini a "Da noi a Ruota Libera" su Rai1 in merito al movimento del Me Too, nato per denunciare le molestie sessuali nei confronti delle donne, commenta: "Pericolo di essere molestate? Sì assolutamente esiste, non sono delle mitomani queste donne inutile dirlo".

La protagonista della fiction di Rai1 ha poi continuato: "Se è uscito fuori questo problema è vero, è reale e non appartiene solo al mondo dello spettacolo, ma a tutti gli ambiti. Le donne a volte sono costrette ad essere accoglienti, ad essere carine, ad essere accettate in realtà non va bene, credo che sia questo il primo dominio maschile nei nostri confronti. È un po' difficile, essere donne è davvero difficile".