Roma, Giorgia Meloni in piazza con FdI contro lo ius culturae

Roma, 3 ott. (askanews) - "No allo ius soli". "La cittadinanza non si regala". Questi gli slogan dell'iniziativa lanciata da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che ha invitato i cittadini a recarsi ai banchetti del partito davanti a Montecitorio a Roma e a firmare per dire no allo ius culturae, in discussione alla Camera, che consentirebbe a uno straniero di diventare italiano dopo aver completato un ciclo di studi. Un provvedimento che per Meloni "è la stessa cosa dello ius soli" di Laura Boldrini.

La campagna di FdI proseguirà con oltre 200 gazebi nelle maggiori città italiane.