Manovra, Boccia: abbassare Iva al 22% su assorbenti e pannolini

Roma, 3 ott. (askanews) - "Se aspettate la legge di bilancio vedrete che finalmente viviamo in un Paese in cui non si vive di slogan ma si fanno misure che servono al Paese, vedrete una legge di bilancio con i saldi chiari e rigorosi. Al momento opportuno e dentro la cornice della legge di bilancio saranno affrontate le ingiustizie che sono sotto gli occhi di tutti come l'Iva al 22% agli assorbenti e pannolini".

A spiegarlo è stato il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, a margine del Festival delle città. "Io non sono contento e farò di tutto per far passare la riduzione" ha aggiunto.