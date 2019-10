Teatro a Roma, al via la prima edizione di Festival Costellazioni

Roma, 2 ott. (askanews) - Al via la prima edizione del Festival "Costellazioni", la grande rassegna teatrale promossa dall'Accademia di Arte drammatica "Cassiopea", nel cuore di Roma. Sette realtà (dai "big", reduci da tournée internazionali, alle più giovani e agguerrite infiorescenze), ognuna con la sua personale visione ed elaborazione del teatro, proporranno al pubblico sette spettacoli, nell'arco di tre weekend, dal 12 al 27 ottobre nella Sala Maggiore dell'Accademia in via Ardea 27, e una serie di workshop e attività laboratoriali nelle rispettive domeniche, in cui i direttori delle compagnie hanno accettato di condividere con gli allievi attori e con tutti gli interessati le proprie pratiche di lavoro, innescando un processo virtuoso di scambio e trasmissione di un sapere teatrale che diventa, così, comune e collettivo.

Il progetto ha l'ambizione di trasformare il cartellone del Festival, composto da spettacoli teatrali già vincitori di bandi, concorsi, premi e menzioni speciali, in una costellazione di eventi che offra una panoramica della scena teatrale contemporanea, con l'intento di restituirla al tessuto urbano e alla città, in un contesto esplorativo e formativo.