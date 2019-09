"La Dea Fortuna", Ozpetek svela le prime immagini del nuovo film

L'estremo saluto a Chirac, con 30 leader mondiali compreso Putin

Parigi, 30 set. (askanews) - Ben 7000 persone in fila per vedere il feretro, servizio funebre nella chiesa di Saint-Sulpice e dozzine di leader mondiali accorsi da tutto il mondo, tra cui il presidente russo Vladimir Putin: una Parigi gremita ha reso omaggio al presidente francese Jacques Chirac, in una giornata di lutto nazionale per la scomparsa del suo controverso, ma carismatico ex capo di ...