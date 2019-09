Il saluto delle Frecce Tricolori sull'Aeroporto di Bergamo

Orio al Serio, 30 set. (askanews) - La Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori" ha salutato l aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, dove ha fatto base da venerdì 27 a lunedì 30 settembre 2019 in occasione della partecipazione all Air Show di Varenna (Co), rilasciando la tradizionale scia tricolore con basso passaggio lungo la pista di volo prima di allontanarsi per raggiungere l aeroporto di Rivolto, base del 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico dell Aeronautica Militare.

Un omaggio alla città, al suo aeroporto, ai passeggeri e alla Sacbo, in attesa di rivederle nel prossimo futuro nel cielo di Bergamo.