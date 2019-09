Conte: io riformatore del Paese, non mi accontento di stop a Iva

Roma, 30 set. (askanews) - "Io sono andato in Parlamento non a chiedere e ottenere di sterilizzare l'Iva e punto, ma per una svolta verde, per perseguire e contrastare l'evasione delle tasse, per modernizzare il Paese, realizzare la digitalizzazione, promuovere gli investimenti e far volare l'Italia: non mi posso accontentare solo di sterilizzare l'Iva", ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti davanti a Palazzo Chigi.

E a chi gli chiedeva se il suo ruolo nel governo Conte bis fosse quello di mediatore sulla manovra, il premier ha risposto: "Io sono il riformatore del Paese, questo è il mandato che ho avuto dagli italiani".