Paola Turci difende Emma: è forte, presa di mira perché è sincera

Roma, 30 set. (askanews) - "Più si esprime ciò che si pensa sui social e più si viene attaccati, proprio in quanto personaggio".

Così Paola Turci, ospite di "Da noi A Ruota Libera" su Rai1, difende la collega e amica Emma Marrone, attaccata dagli hater sui social per le sue prese di posizione, anche con commenti sul suo stato di salute.

"Emma è una ragazza non forte, fortissima, straordinaria. Una ragazza giovane che sembra aver vissuto già più vite, insegna anche a me che sono più grande di lei la determinazione, la volontà di andare avanti nonostante tutto" ha detto. "Emma esprime la sincerità e questo dà fastidio a molti e per questo suo cuore così dolce e grande viene presa di mira da chi non ha nulla rispetto a lei!" ha concluso Turci.