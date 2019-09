Fridays For Future, a Roma tanti ragazzi in piazza per il clima

Roma, 27 set. (askanews) - Studenti in piazza a Roma così come in altre 180 città per il Fridays For Future, il terzo sciopero globale per il clima a cui hanno aderito centinaia di ragazzi italiani insieme ad altri studenti di 210 Stati.

Tanti i giovani che nella Capitale si sono dati appuntamento a piazza della Repubblica, punto di raccolta della manifestazione. Alunni delle scuole e alcuni adulti, con slogan, cartelli e striscioni d'allarme per l'emergenza climatica, molti anche in inglese. "Save our Planet", "La Terra brucia", "Meno egoismo e più ecologismo" alcuni di questi e in tanti hanno mostrato la copertina di riviste e giornali con il volto di Greta Thunberg, la 16enne svedese che ha dato via al movimento globale e ha ispirato molti di loro.

I giovani chiedono un cambiamento urgente delle politiche ambientali e se non verranno ascoltati promettono che continueranno a farsi sentire.