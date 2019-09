Zaia a Fioramonti: i grillini non hanno mai voluto l'autonomia

Roma, 26 set. (askanews) - "Intanto i grillini non hanno mai voluto l'autonomia, Fioramonti lo sta dimostrando con queste dichiarazioni, di certo non è lui che deciderà se facciamo o meno l'autonomia, si legga non solo la nostra proposta, ma anche la Costituzione. Dall'altro, debbo dire che abbiamo avuto il presidente del Consiglio che a dicembre 2018 aveva annunciato la chiusura dell'autonomia per febbraio 2019, Di Maio a luglio ci ha detto che doveva dare vita a una commissione di accademici partenopei per studiare l'autonomia, mi sembra di capire che tanta voglia non ne avessero. Dopo di che ha sciolto il dubbio il ministro Provenzano, che ha ringraziato il ministro Lezzi 4 giorni fa, dicendo 'per fortuna la Lezzi ha bloccato l'autonomia'": così il governatore del Veneto, Luca Zaia - al termine dell'incontro col ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia a Roma - ha replicato al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, contrario all'autonomia nella scuola.