Rosy Bindi: Fidarmi di Renzi? Non mi sono mai fidata

Roma, 23 set. (askanews) - "I sospiri di sollievo non si tirano mai quando ci sono scissioni come quella che si è verificata. Diciamo che sono fra quelle che non si sono sorpresi", dice Rosy Bondi a proposito della nascita di Italia Viva, entrando alla Direzione nazionale del PD. Si fida ancora di Renzi? "Io non mi sono mai fidata, non potete chiederlo a me... Una scissione non è mai il meglio. Non mi sono sorpresa, è diverso."