Performance canora di Giorgia Meloni in parodia di Holly e Benji

Roma, 23 set. (askanews) - Giorgia Meloni intona la sigla di "Holly e Benji", che diventa una parodia contro Renzi e Di Maio: "Due nemici smemorati per la poltrona sono alleati. Loro non ci fanno votare, vanno in Francia a mendicare perché vogliono restare nel governo nazionale", canta Meloni nella performance realizzata durante la manifestazione Atreju 2019 a Radio Rock.

"Di Maio si allena studiando l'inglese, Renzi si allena con il francese, se con la Merkel non sanno il tedesco ci parla Conte che ci va a braccetto", è il ritornello.

"Ogni migrante, ogni barcone, Renzi lo accoglie con professione. Poi c'è Di Maio che con Rosseau fa finti sondaggi per far perdere il no".