Selfie e applausi per Tim Cook, alla Apple festa per l'iPhone 11

Roma, 20 set. (askanews) - Applausi, selfie e accoglienza da star a New York per il numero uno di Apple Tim Cook che ha festeggiato l'uscita ufficiale nei negozi del nuovo iPhone 11 davanti al mega store più famoso della città, il cubo trasparente sulla Fifth Avenue, insieme a dipendenti, passanti e fanatici del brand che non aspettavano altro.