Emma Marrone: mi fermo per affrontare un problema di salute

Roma, 20 set. (askanews) - Emma Marrone ha annunciato una pausa dalla musica. Lo ha comunicato su Instagram con un messaggio accompagnato dalla frase di John Lennon: "La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani".

Poi il post per rassicurare i fan: "Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili".

Emma spiega di non poter essere a Malta al concerto di Radio Italia a cui doveva partecipare tra pochi giorni, scusandosi con chi ha acquistato biglietti o prenotato viaggi per seguirla dal vivo.

"Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! - ha scritto - ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene!". Firmato Emma.

La cantante era stata già operata di tumore alle ovaie e ha sempre parlato apertamente del brutto male che l'ha colpita, spiegando di averlo combattutto con l'amore della famiglia, la rabbia, la forza di volontà e la voglia di vivere e lottare, cosa che ha invitato a fare a tutti i ragazzi, soprattutto quelli incontrati negli ospedali dove va spesso per portare un sorriso ai malati.