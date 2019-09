Ue, Mattarella: più unione economica e più investimenti

Roma, 19 set. (askanews) - Ha parlato anche di temi economici il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, in visita di Stato in Italia.

"Siamo convinti che sia necessario, particolarmente, integrare l'architettura dell'unione economica e monetaria, siamo in un momento di tensioni commerciali a livello internazionale, in una congiuntura non facile di carattere economico e questo per due paesi esportatori come Germania e Italia è particolarmente rilevante", ha affermato il capo dello Stato.

"Le incognite connesse alla Brexit, creano una congiuntura economica complicata, complessa, particolarmente delicata, a nostro avviso questo richiede che vi sia un'azione di politica economica che stimoli i mercati interni attraverso un aumento degli investimenti", ha aggiunto.