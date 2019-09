Via libera Europarlamento a Lagarde nuova presidente Bce

Nascono i taxi volanti a Parigi, a pelo d'acqua sulla Senna

Parigi, 17 set. (askanews) - Si chiamano Seabubbles, "taxi volanti" sull'acqua che hanno fatto la loro apparizione a Parigi per una serie di test, prima di un possibile uso commerciale. Queste barche, già omologate per il trasporto privato a una velocità massima di 30 chilometri orari, potrebbero trasformare la mobilità nella capitale francese, in modo alternativo ed ecologico.