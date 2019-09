Joe Bastianich canta "Cheek to cheek" con Simona Molinari

Roma, 16 set. (askanews) - Joe Bastianich e Simona Molinari sono i protagonisti della terza puntata di "Un Palco per Due", nuovo format prodotto da Showlab e Twister in collaborazione con Fiat e Lavazza, in onda domani martedì 17 settembre alle 23.15 su Rai2.

Hanno accettato di salire su un palco di un locale milanese, senza sapere chi sarebbe stato il "collega" che li avrebbe affiancati. Dopo aver scelto un loro brano "cavallo di battaglia" e una cover a testa da cantare rigorosamente insieme, preparandosi poco prima di esibirsi e poco dopo essersi visti per la prima volta, Joe Bastianich e Simona Molinari, hanno dato vita ad un concerto unico per la seconda serata di Rai2.

"Ho scelto questo pezzo, Cheek to Cheek, sperando che ad affiancarmi sul palco ci fosse una donna", ha commentato Joe alle telecamere. "Il brano è stato reso famoso nel film del 1935 con Fred Astaire e Ginger Rogers, e ultimamente è stato ripreso da Lady Gaga e Tony Bennett. Quando ho sentito Simona cantare, ho capito che era la persona giusta. La musica è anche fiducia e io ho capito che potevo mettermi nelle sue mani", ha aggiunto.