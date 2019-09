In Senato l'omaggio a Napoli con Serena Autieri e Massimo Ranieri

Roma, 14 set. (askanews) - Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha aperto il settimo appuntamento di Senato&Cultura, progetto realizzato in collaborazione con la Rai e con Rai Cultura. "Un omaggio", ha ricordato, "a Napoli, alla sua creatività e alla sua unicità".

"Oggi daremo spazio a musica, canto, recitazione, arte ma anche impegno sociale e solidarietà, due aspetti che diventano fondamentali per una narrazione efficace e realistica. Tanti ingredienti diversi per portare in scena un evento speciale che ci accompagnerà alla scoperta delle eccellenze e dei tesori partenopei".

All'evento hanno partecipato Don Antonio Loffredo, parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità e Rosario Esposito La Rossa, fondatore de 'La Scugnizzeria Sognare il possibile', "due esempi - ha ricordato Casellati - di come la cultura possa essere uno strumento di riscatto e di aiuto ai giovani".

Serena Autieri e Massimo Ranieri si sono esibiti con brani della tradizione napoletana. Inoltre, Marco Ferrigno ha esposto nelle Sale adiacenti all'Aula alcune creazioni rappresentative della tradizione del presepe napoletano e Lello Esposito ha offerto al pubblico la possibilità di ammirare "Pulcicorno", opera simbolica della cultura partenopea, realizzata appositamente per l'evento.