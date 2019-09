Intesa Sanpaolo Casa apre agenzia a Como per abitazioni di lusso

Como, 11 set. (askanews) - Intesa Sanpaolo Casa, società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo, ha inaugurato a Como, in piazza Cavour, la sua quinta agenzia Exclusive d'Italia, dedicata cioè agli immobili con un valore superiore a 1 milione di euro. Quello lariano è infatti un territorio di elezione per le abitazioni di lusso, per ricchezze architettoniche e prestigio riconosciuto a livello internazionale, tanto che dopo Milano, Padova, Roma e Torino la scelta di aprire in riva al Lario è stata quasi naturale, come evidenzia Anna Carbonelli, amministratore delegato di Intesa Sanpoalo Casa: "È molto richiesta dagli stranieri in particolare, tra il 70% e il 75% delle compravendite lusso di ville appartiene a stranieri: nordeuropei, anche svizzeri in realtà, mediorientali e americani".

Il traino del mercato immobiliare locale parte dunque dall'estero e un contributo l'ha dato anche la flat tax introdotta nel 2017 dal Governo Gentiloni per attrarre i super-ricchi che decidono di stabilirsi in Italia. "È ancora poco conosciuta, è stata pubblicizzata poco, non è molto nota, però quello che abbiamo notato è che molti stranieri che hanno deciso di compravendere e di trasferire la residenza sono stati guidati dall'opportunità offerta dalla flat tax. Abbiamo visto americani e cinesi, questo però su base di esperienza nostra diretta, poi non so in termini aggregati" ha detto.

Di certo, secondo la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, a Como città di recente la dinamica delle transazioni è stata più vigorosa della media dell'Italia: "È aumentata circa del 24% alle fine del 2018, siamo intorno al 20% adesso. Come livello di compravendite, non di prezzo, abbiamo raggiunto i livelli del 2011 e abbiamo un tasso di assorbimento molto vicino a quello di Milano".

La quantità di metri quadrati offerta sul mercato rispetto a quella che viene effettivamente compravenduta si avvicina dunque ai livelli del capoluogo lombardo tanto da fare di Como una seconda isola felice.