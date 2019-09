Amazon apre mega quartier generale in India per 15mila dipendenti

Roma, 11 set. (askanews) - Ci sono 49 ascensori che fanno un piano al secondo, classi di zumba per i 15mila dipendenti, aree relax e svago con biliardo e ping pong solo per citare alcune delle caratteristiche del nuovo quartier generale di Amazon in India, l'edificio più grande al mondo del gigante dell'e-commerce, adatto a un mercato impegnativo e in forte espansione.

Il gigantesco ufficio si trova al centro di un campus di oltre quattro ettari. Un palazzo di 86 metri d'altezza nel polo tecnologico di Hyderabad. Amazon ha già stanziato migliaia di fondi d'investimento per l'India dove uno su tre usa Internet ma si prevede che la cifra toccherà i 300 milioni nel 2020 grazie all'uso degli smartphone e secondo gli analisti le vendite online dovrebbero triplicare entro il 2022. Anche per questo motivo in India la concorrenza è alta: tra i primi c'è il colossi americano Walmart, ha acquistato il gigante locale Flipkart per farsi strada nell economia locale.