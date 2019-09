Salvini: sbagliano se pensano di tornare a Fornero e porti aperti

Roma, 9 set. (askanews) - "Questo è il governo meno sensato nella storia della Repubblica, al confronto quello di Monti era un campione di democrazia. Che torni al governo il Pd che ha perso tutte le elezioni possibili nell'ultimo periodo è costituzionalmente legittimo ma contro la volontà popolare e ogni dignità".

Così il leader della Lega Matteo Salvini, alla manifestazione

organizzata da Giorgia Maloni di Fratelli d'Italia, in Piazza

Montecitorio, contro il governo.

"Oggi in piazza c'è chi dice no a queste schifezze, possono scappare qualche mese, ma le elezioni le abbiamo vinte noi" ha aggiunto Salvini, sottolineando che: "Se pensano di tornare alla Fornero e a i porti aperti troveranno in me e nella Lega un avversario che li terrà giorno e notte bloccati in Parlamento".

"Il presidente del Consiglio? Non lo commento - ha concluso il leader della Lega - uno che in un mese passa dal governo con la Lega a un governo con il Pd è uno che non merita commenti".