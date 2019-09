Governo, Di Maio: Conte è super partes, è il suo ruolo

Roma, 3 set. (askanews) - "Nelle prossime ore conoscerete una squadra di governo con a capo come presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a cui va il mio grazie, che saluto; a cui mi lega una grande amicizia, non solo un sentimento di stima, a cui riconosco un ruolo di garante". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando a Montecitorio dopo la comunicazione dei risultati del voto sulla piattaforma Rousseau, dove gli iscritti stellati hanno dato il via libera al nuovo patto di governo col Pd.

"Il suo ruolo super partes - ha sottolineato sempre a proposito di Conte - non è un modo per prendere le distanze da lui ma è la sua funzione, il suo ruolo".