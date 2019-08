Notti magiche alle Terme di Caracalla, fra rovine e installazioni

Roma, 26 ago. (askanews) - Una serata magica alle Terme di Caracalla, con visita guidata per scoprire tutti i misteri dell'impianto romano: il fulcro di quest anno sono i sotterranei, con le gallerie aperte per la prima volta al pubblico, la mostra Il segreto del Tempo di Fabrizio Plessi, e il grande mitreo. Realizzato dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con Electa, Terme di Caracalla: notturno sotterraneo, andrà avanti fino al 29 settembre, con visite guidate ogni venerdì e domenica sera.

Gruppi di massimo 30 partecipanti, oltre ad ammirare nella notte le monumentali vestigia illuminate, potranno scendere nei sotterranei, che quest anno sono stati ampliati con l apertura di nuovi settori dove è possibile vedere i forni, le caldaie, i tunnel adibiti al trasporto della legna e di altri materiali per il funzionamento degli impianti. Una vera e propria sala macchine delle Terme dove è stata allestita la mostra Il segreto del Tempo: Fabrizio Plessi a Caracalla, una serie di installazioni visuali che ricreano l'atmosfera di fuoco e d'acqua dell'impianto.

La parte conclusiva della visita sarà dedicata al mitreo di Caracalla, il più grande e meglio conservato tra quelli ritrovati a Roma. Nella grande aula, con la fossa sanguinis e i pr sepia, si percepisce tutta la misteriosa fascinazione del culto di Mitra, una divinità di origine orientale che, seppure in forme diversissime, ha avuto contatti con l induismo, lo zoroastrismo persiano, l ebraismo e il cristianesimo.

L inizio della visita sarà dedicato invece all area centrale del monumento, con gli ambienti termali dedicati alla cura del corpo: le palestre, gli spogliatoi, il frigidarium, il tepidarium, il caldarium e la natatio, cioè la grande piscina a cielo aperto.

I ruderi delle Terme di Caracalla, anche per la notevole altezza che supera i 37 metri, restituiscono ancora oggi un idea della grandiosità del complesso termale. Le dimensioni dell edificio e la monumentalità degli ambienti, conservati per due piani in alzato e per tre livelli in sotterraneo, ci permettono di immaginarne la fastosità che l illuminazione esalta.

Le visite, della durata di 75 minuti, inizieranno alle 20.00, con l ultima partenza alle 21.15, tuttavia nelle giornate lunghe di agosto e dell inizio di settembre per i primi turni di visita si potranno ammirare le Terme costruite dagli imperatori Severi nella luce dorata del crepuscolo.