"Music is Love", promo di X Factor con gli abbracci tra i giudici

Roma, 26 ago. (askanews) - Una festa della musica in cui nessuno si senta escluso, affinché la musica sia inclusiva, trasversale, eterogenea, in continua evoluzione e rivoluzione, come l'amore. E' il promo del nuovo X Factor che sta per partire, con l'inno che dominerà il palco dell'edizione 2019 dal talent show di Sky prodotto da Fremantle: "Music is Love".

Nel video c'è l'abbraccio tra rappresentanti dei vari generi musicali e tra i quattro eterogenei giudici che siederanno al tavolo di XF: Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta. X Factor 2019, condotto sempre da Alessandro Cattelan, andrà in onda dal 12 settembre ogni giovedì su Sky Uno.