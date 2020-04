Festa della Liberazione, il Comune di Montopoli di Sabina celebra il 25 aprile su YouTube.

Un 25 aprile speciale attraverso un video su YouTube. "Abbiamo pensato tanto a come celebrare degnamente questa giornata importante per la nostra libertà, per la nostra cultura. - spiega il sindaco di Montopoli di Sabina Andrea Fiori - Abbiamo pensato che condividere una lettura, ed esattamente 'Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana', potesse essere il giusto modo per farlo, per riempire le parole lette e rinnovare quel dolore, quella rabbia ma anche quella dolcezza e quell'amore che prevale in vista del momento estremo".

Per la realizzazione di questo video, il sindaco Fiori ringrazia la creativa e instancabile montopolese Fabiana Ammiraglia, che ha lavorato fino alle 5 del mattino. "Collaboratori comunali e consiglieri comunali, insieme, maggioranza e minoranza, segretario comunale ed operaio, ci siamo tutti. - dice il primo cittadino - Montopoli tutta, anche con le voci spesso rotte dalla commozione, celebra così il nostro amato 25 aprile. Parlate ai vostri figli di quale giornata meravigliosa è oggi, guardando le montagne e pensando ai nostri compagni e alle nostre compagne che hanno combattuto e vinto il vile nemico. Ora e sempre Resistenza".

Elisa Sartarelli