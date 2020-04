Festa liberazione, il chitarrista di Fara in Sabina Daniele Lupi suona "Bella ciao". Il video

Festa liberazione, il chitarrista di Fara in Sabina Daniele Lupi suona "Bella ciao".

Daniele Lupi, chitarrista, insegnante e presidente dell’associazione culturale Corde Sciolte di Fara in Sabina, ha registrato un breve video con un suo arrangiamento di "Bella Ciao", una versione particolare in occasione del 25 Aprile.



"Sono un musicista - dice Daniele Lupi - e, com’è facile immaginare, in questi tempi di isolamento mi ritrovo spesso a giocare con la chitarra. Mentre ascoltavo delle notizie in sottofondo riguardanti la vicina festa di Liberazione, sempre piena di manifestazioni e cerimonie commemorative, pensavo a cosa io e la mia associazione culturale Corde Sciolte potessimo fare per celebrare e rinnovare quello che è il valore più rappresentativo della nostra Repubblica anche in un momento così difficile e delicato. E cosi "Bella Ciao" mi è diventata sotto le dita una breve improvvisazione in 3/4 e in modo maggiore, dedicata non solo a chi ha combattuto per la nostra libertà ma anche a tutti gli anziani, la nostra memoria storica, ancora una volta in prima linea nella battaglia contro il virus. Con la speranza di strappare un sorriso e un sentimento di fratellanza a chi la ascolta".

Elisa Sartarelli