Spettacolare timelapse del Monte Cervino: neve, sole, nebbia, di nuovo neve

Neve, sole, nebbia, poi di nuovo neve, cielo sereno, nebbia, sole, neve. Sullo sfondo sua maestà il Monte Cervinio, più bello e affascinante che mai. E' davvero spettacolare il timelapse di quella che è unanimemente considerata la montagna più bella d'Europa, realizzato grazie alle telecamere fisse che vegliano sul Matterhorn 24 ore su 24 e le cui immagini sono visibili in qualsiasi momento sul sito di Cervinia Ski Paradise. Quest'anno sul comprensorio la neve è arrivata presto. In paese, a Breuil, ce ne sono già 70 centimetri; un metro e 25 a Plan Maison; un metro e mezzo a Cime Bianche Laghi e addirittura 250 centimetri a Plateau Rosa. Ultima nevicata il 17 novembre. Impianti di risalita regolarmente aperti, così come il collegamento con Zermatt, in Svizzera (condizioni meteo permettendo). Nel Paradiso dello sci in questa stagione 2019-20 sarà possibile sciare fino al 3 maggio.

