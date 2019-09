Anna Moroni innamorata della Tuscia

Anna Moroni si dichiara innamorata della Tuscia, a Tarquinia trascorre le vacanze da cinquant’anni e qui hanno passato le estati con la mamma i suoi figli quando erano piccoli. Non è difficile incontrarla per le strade o nel lungomare, o in altri borghi del Viterbese, di cui ama il paesaggio, la storia, l’arte. Ma poiché è pur sempre una grande chef e personaggio televisivo non dimentica la buona cucina, e i prodotti tipici, che apprezza molto e di cui dice: “Adoro l’olio d’oliva prodotto a Canino”.

