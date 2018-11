Impresona Rieti, espugnato il campo della Viterbese con un gol di Gondo: 1-0

Il Rieti che non ti aspetti espugna il campo della Viterbese grazie ad una rete di Gondo a metà del primo tempo. Tre punti d’oro che interrompono una serie negativa di tre sconfitte di fila e rilanciano i reatini in posizioni di classifica più tranquille. Il Rieti ha vinto a Viterbo confermandosi la bestia nera dei gialloblù tra i professionisti.

Nonostante le assenze di Gigli, Pepe e Vasileiou mister Chéu è stato bravo a trovare il giusto assetto e a motivare i suoi ragazzi contro una Viterbese che alla decima giornata è scesa in campo per la prima volta in campionato, a causa della sospensiva della Lega Pro relativa alla querelle dei ripescaggi in serie B che però non ci sono stati. Tornando alla partita a parte i primi venti minuti tutti a favore dei locali i reatini dopo il vantaggio hanno avuto il merito di gestire bene la gara è il risultato che non è cambiato anche grazie alla buona prova del portiere Chastre e dell’esordiente Gualtieri. Il Rieti con questa vittoria sale a 10 punti in classifica.